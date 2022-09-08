Перевозчиков четырех маршрутов в Нижнем Новгороде обязали увеличить число автобусов

На четырех маршрутах в Нижнем Новгороде перевозчиков попросили увеличить число автобусов. Об этом сообщил заместитель директора ГКУ НО "Центр развития транспортных систем» Дмитрий Рябушев.

- После особого предупреждения Т-3 на маршруте увеличился выпуск с 2 до 12 автобусов. Перевозчик был предупрежден, что его лишат права работы на маршруте, - отметил Дмитрий Рябушев. - На данный момент вопрос остается открытым, потому что в навигации пока его нет. Если в ближайшие дни это не решится, то тогда однозначно министерством транспорта будет рассмотрен вопрос о прекращении действия свидетельства.

Также недостаточное количество автобусов отметили еще на четырех маршрутах. Речь идет о маршрутах № Т-34, Т-74, Т-93, Т-94.

- Перевозчикам направлены предупреждения, что это совершенно неприемлемо, - отметил Дмитрий Рябушев. - Хуже всего в навигационной системе отражаются маршруты Т-29, Т-59, Т-86. При наличии автобусов на этих маршрутах. Это уже связано с действиями водителей. Перевозчики предупреждены.