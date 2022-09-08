Фандоматы появились на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде ФОТО: пресс-служба Горьковской железной дороги

Фандоматы появились на железнодорожных вокзалах в Нижнем Новгороде и Казани. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Цель установления автоматов в том, чтобы повысить вовлечение жителей к сортировке мусора, для дальнейшего его введения в хозяйственный оборот.

Фандомат принимает пустые пластиковые бутылки и алюминиевые банки объемом до двух литров.

Пользователь автомата за сданную тару получает в качестве вознаграждения бонусные рубли. Их можно потратить при покупке товаров у компаний-партнеров. Чтобы начислит бонусы, при сдаче тары, необходимо ввести номер телефона, который предварительно был зарегистрирован в бонусной программе Ecoplatform.

В будущем сеть фандоматов будет расширятся в том числе и на малые вокзалы.