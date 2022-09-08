20-летний водитель сбил подростка на светофоре около ТЦ «Седьмое небо»

Мальчик переходил дорогу на зеленый свет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иномарка сбила 17-летнего подростка в Канавинском районе 7 сентября. Инцидент произошел на улице Бетанкура между автозаправкой и ТЦ «Седьмое небо» около 19 часов вечера, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Юноша переходил дорогу по «зебре», ему горел зеленый сигнал светофора. Однако в этот момент его сбил автомобиль «Ниссан», который проехал на красный свет. По информации Госавтоинспекции, 20-летний водитель иномарки получил права год назад.

Сбитый подросток сильно ударился головой: его доставили в больницу с ушибом головного мозга, сейчас он проходит лечение.

Всего за минувшие сутки в Нижегородской области выявлено почти 7 тысяч нарушений правил дорожного движения. Произошло 7 ДТП, в которых пострадали 9 человек.