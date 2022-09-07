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Общество7 сентября 2022 12:36

Антибиотик обнаружили в молоке нижегородского производства

Выявленный препарат очень опасен для человека в случае попадания в организм с пищей
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Специалисты лаборатории химико-токсикологических исследований ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора" обнаружили антибиотик в сыром коровьем молоке производителя в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во взятых пробах сырого коровьего молока было выявлено наличие остатков антибактериального препарата "Хлорамфеникол". Отмечено, что результаты исследований внесены в автоматизированную систему "ВЕСТА". Заказчика в том числе поставили в известность о недопущении отправки опасной продукции в оборот.

– Подобные антибактериальные препараты широкого спектра действия часто используются в ветеринарной практике, так как являются одними из самых эффективных при смешанных инфекциях, которые наблюдается у сельскохозяйственных животных, – пояснили в референтном центре. – Между тем эти антибиотики опасны, когда речь идёт о последствиях их попадания в организм человека с пищей.