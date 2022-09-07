Почти 200 тысяч рублей заплатит нижегородка, подбросившая котенка в приют

Нижегородке, подбросившей котенка в приют, придется заплатить почти 200 тысяч рублей. Соответствующее решение на днях вынес Нижегородский областной суд.

Все началось после того, как нижегородка подкинула котенка к дверям котопесокафе «Муррчим». Позднее, чтобы пристыдить нарушительницу, владельцы кафе опубликовали видео в своей группе. На кадрах было видно, как женщина приносит и оставляет переноску возле приюта. Буквально на следующий день с владельцами котокафе связался сын нижегородки и попросил удалить видео, а когда они отказались, обратились в суд.

- Эта семейка подала в суд иск на 100 тысяч рублей о возмещении морального ущерба за причинение нравственных страданий. Позже сумма увеличилась вдвое и стала 200 тысяч, - рассказывают владельцы приюта.

Судебные разбирательства тянулись не один месяц. За это время представители семьи сначала утверждали, что у подкинувшей котенка нижегородки развился невроз, затем обвиняли приют в вымогательстве 50 тысяч рублей. В итоге районный суд сначала постановил взыскать с приюта 50 тысяч рублей в пользу этой семьи. Несогласные с решением представители приюта решили его обжаловать. И вот теперь в деле поставлена точка.

- Суд постановляет отказать в удовлетворении иска о возмещении морального вреда в связи с распространением в интернете сведений, - говорится в решении областного суда. – Встречные исковые требования со стороны благотворительного фонда удовлетворить частично.

Известно, что теперь нижегородке предстоит оплатить госпошлину и работу адвокатов обеих сторон. По предварительным оценкам, это около 200 тысяч рублей.