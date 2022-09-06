Благоустройство площади Жукова завершилось в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершилось благоустройство площади Маршала Жукова в Приокском районе. Теперь её облик максимально приближен к первоначальному – тому, каким он был на момент создания площади. Работы проводились в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", о чём рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Обновлённое пространство он проверил лично.

– Здесь приокчане вот уже 45 лет проводят мероприятия в праздничные дни, уроки патриотического воспитания, возлагают к мемориалу цветы в важные и трагические даты. Проект благоустройства разрабатывался таким образом, чтобы не нарушить сакральность этого места, – подчеркнул мэр.

По его словам, подрядчики привели в порядок стелу в центре мемориала, украсили его георгиевской лентой, заменили покрытие площади и отходящих от неё тропинок, установили освещение, высадили кустарники и деревья, поставили новые урны и скамейки.