Снаряд времен войны обезвредили в Городецком районе

Нижегородские росгвардейцы обезвредили снаряд времен второй мировой войны, обнаруженный в лесу рядом с деревней Повалихино Городецкого района. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Нижегородской области.

- После обследования удалось установить, что это 115-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны со следами коррозии, - говорится в сообщении. – Сразу после этого боеприпас вывезли на полигон и уничтожили.

При этом были соблюдены все требования безопасности. Со снарядом работала группа разминирования.

- Напоминаем, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщить о них в правоохранительные органы, - рассказали в ведомстве. - Любые самостоятельные манипуляции с обнаруженными предметами проводить нельзя. В частности, нельзя осматривать, прикасаться, поднимать и переносить такие предметы.