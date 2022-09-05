Госдолг Нижегородской области увеличился на 5,2 млрд рублей Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Государственный долг вырос в Нижегородской области за август 2022 года на 5,2 млрд рублей. Теперь его размер составляет 117,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным областного минфина, на увеличение долга повлияло получение двух долей бюджетных кредитов общей суммой 3,5 млрд рублей.

Эти средства, вместе с теми, что были ранее и теми, что будут позднее направят на строительство новых станций метро. Также их потратят на то, чтобы укрепить склон по улице Черниговской.

Напомним, свыше 4 миллиардов рублей выделят из областного бюджета на продление метро в Нижнем Новгороде.

Также были получены 1,7 млрд рублей – две доли федерального бюджетного кредита. Эта сумма будет потрачена на замещение долга муниципальных образований.