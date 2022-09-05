В Нижнем Новгороде установят расписание для перевозчиков

Расписание выхода рейсов составят для нижегородских перевозчиков. Об этом сообщил директор ЦРТС Артем Бафанов 5 сентября.

В ходе заседания оперштаба по вопросам развития транспортной системы было озвучено, что очень много жалоб поступает на большие интервалы в движении транспорта, особенно эта проблема актуальна после 20:00.

- В рамках 220 ФЗ обязанности органа исполнительной власти о утверждении расписания для нерегулируемых тарифов нет, но есть такое право. Мы в рамках реформы этим правом хотим воспользоваться и это расписание утвердить, чтобы оно было синхронизировано и чтобы интервальность на определенных участках была выдержана. Чтобы не было переизбытка подвижного состава и чтобы с определенной цикличностью они выходили. Удаленный мониторинг как раз и позволит контролировать это расписание, - сказал Бафанов.

По его словам, даже если ввести расписание прямо сейчас но не все автобусы будут отображаться, проконтролировать его соблюдение будет невозможно.

К слову, в настоящее время перевозчики продолжают решать вопрос отображения транспортных единиц в информационных системах. Также стало известно, что один из перевозчиков ежедневно выпускает на свои маршруты всего лишь 2 транспортных единицы. В ЦРТС поступило предложение снять этого перевозчика с маршрута.