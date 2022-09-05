49-летний житель Пильны намеренно разбил машину бывшей жены. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Пильнинском районе Нижегородской области 49-летний местный житель разбил машину своей бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

- О повреждении своего автомобиля в полицию сообщила жительница Пильнинского района, - говорится в сообщении. – По ее словам, неизвестный злоумышленник разбил все стекла в автомобиле – передние, боковые, задние. Также он нанес многочисленные удары по средней правой и средней левой стойкам, а затем скрылся с места преступления.

По предварительным данным, общая сумма ущерба от его действий составила 15 тысяч рублей. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что нападавшим был 49-летний бывший муж потерпевшей, - рассказали в полиции. – Ранее он судим не был, однако за это преступление ему может грозить до двух лет лишения свободы. По словам нападавшего, поводом для такого поступка стала личная неприязнь к бывшей жене. Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается.