Стендап-комик Алексей Щербаков отпраздновал День города в Арзамасе ФОТО: сообщество ВКонтакте «Арзамас LIVE»

Алексей Щербаков отпраздновал День города в Арзамасе 3 сентября. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «Арзамас LIVE».

Стендап-комик выступил в Арзамасе 3 сентября. После концерта он остался, чтобы отметить День города с его жителями. Также он с удовольствием фотографировался со всеми желающими.

А уже 4 сентября Алексей Щербаков выступил в КЗ «Юпитер» в Нижнем Новгороде.

По данным сообщества ВКонтакте «Мой Нижний Новгород», до концерта комик прогулялся по городу, пообщался и сделал фотографии с нижегородцами.

– Замечательно, нам очень понравилось, смеялись много и от души, – жительница Нижнего Новгорода поделилась впечатлениями в социальной сети после концерта Алексея Щербакова.