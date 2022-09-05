Стендап-комик Алексей Щербаков отпраздновал День города в Арзамасе ФОТО: сообщество ВКонтакте «Арзамас LIVE»
Алексей Щербаков отпраздновал День города в Арзамасе 3 сентября. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «Арзамас LIVE».
Стендап-комик выступил в Арзамасе 3 сентября. После концерта он остался, чтобы отметить День города с его жителями. Также он с удовольствием фотографировался со всеми желающими.
А уже 4 сентября Алексей Щербаков выступил в КЗ «Юпитер» в Нижнем Новгороде.
По данным сообщества ВКонтакте «Мой Нижний Новгород», до концерта комик прогулялся по городу, пообщался и сделал фотографии с нижегородцами.
– Замечательно, нам очень понравилось, смеялись много и от души, – жительница Нижнего Новгорода поделилась впечатлениями в социальной сети после концерта Алексея Щербакова.