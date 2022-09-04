Мошенники обокрали нижегородца на 24 тысячи рублей под видом продажи музыкальной колонки

46-летний житель Нижнего Новгорода лишился 24 тысяч рублей, когда перевёл деньги мошенникам. Преступление было совершено под видом онлайн-продажи музыкальной колонки. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, нижегородец нашёл объявление о продаже музыкальной колонки в Интернете. Продавец попросил его перевести деньги, после чего обещал доставить колонку покупателю. Потерпевший перевёл 24 тысячи рублей по указанным реквизитам. Продавец перестал отвечать на сообщения сразу после этого.

Потерявший деньги мужчина обратился в полицию. В результате было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о мошенничестве. Расследование продолжается, полиция ищет злоумышленника.