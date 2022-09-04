Нижегородцы могут подать заявку на Всероссийскую премию "Экопозитив-2022"

Жители Нижегородской области могут подать заявку на Всероссийскую премию "Экопозитив-2022". Заявки принимает межрегиональная экологическая общественная организация "ЭКА", о чём сообщили её представители.

Они пояснили, что цель премии заключается в том, чтобы отметить заслуги отдельных людей или целых организаций, если те внесли значимый вклад в улучшение экологической ситуации в России, в защиту экологических прав и сохранение природы.

Соискателями премии могут стать все россияне старше 18 лет и все организации, зарегистрированные в РФ. Оставить заявку в специальной форме на сайте можно до 15 октября.

В каждой из восьми номинаций премии выберут двух победителей: по итогам народного голосования в соцсетях и по выбору жюри. Церемония награждения состоится в Москве в декабре этого года. На церемонию будут также приглашены именитые гости. А для участников пройдут экологические мастер-классы с элементами апсайклинга и увлекательные лекции на экотему.

Номинации премии "Экопозитив-2022":

- "Эколидеры года" – для активных лидеров, которые не менее трёх лет системно внедряют экологические инициативы в своём регионе;

- "Инициативы по защите экоправ", в которой рассмотрят региональные инициативы по защите экоправ и улучшению экологической ситуации в России;

- "Экологические общественные объединения", реализующие региональные или общероссийские программы и проекты, направленные на вовлечение людей в экологичный образ жизни, экоактивизм, волонтёрство и защиту экологических прав;

- "Проекты в сфере экопросвещения" – для организаций, которые реализуют проекты, направленные на формирование экологического сознания общества. Здесь можно представить проекты, успешно реализованные в 2021 году на территории России;

- "Бизнес в экологической сфере" – для компаний, основной миссией которых является формирование культуры устойчивого развития, производят и реализуют экологичные продукты и товары или предоставляют услуги в сфере экологии;

- "Экологически ответственный бизнес" – для компаний, рационально использующих ресурсы, сокращающих углеродный след и стремящихся к устойчивому развитию;

- "СМИ и новые медиа в экосфере" – номинация для СМИ, Telegram-каналов, журналистов, освещающих экологическую повестку;

- "Экоблогеры года" – среди тех, кто регулярно в своих социальных сетях продвигает экологическую повестку.