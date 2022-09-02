Нижегородского патологоанатома осудят за мошенничество и взятки

Исполняющую обязанности заведующей патологоанатомического отделения нижегородской больницы осудят за мошенничество и взятки. Расследование уголовного дело в отношении обвиняемой завершено. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Ранее в отношении патологоанатома было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения, о получении взятки и получении взятки в значительном размере.

Согласно версии следствия, обвиняемая занимала руководящую должность в Городской клинической больнице №5 и получала деньги от нижегородцев за оказание услуг по подготовке к погребению с июня по июль 2021 года. В соответствии с законодательством РФ подобные услуги оказываются государственными учреждениями на безвозмездной основе. В общей сложности патологоанатом получила взятки на сумму более 100 тысяч рублей.

Помимо этого, в течение того же периода обвиняемая получила от мужчины взятку на сумму свыше 87 тысяч рублей для ускорения процесса официального оформления документов родственникам усопших.

Женщина отказалась от дачи показаний, имея на это право, согласно статье 51 Конституции РФ.

Уголовное дело передано в суд на рассмотрение.