Пенсионерка, выпавшая из маршрутки в Нижнем Новгороде, находится в реанимации

Пожилая женщина выпала из маршрутки в Нижнем Новгороде утром, 1 сентября. Эту информацию «КП-Нижний Новгород подтвердили в региональном Минздраве.

По информации из министерства, пенсионерка сильно ударилась головой.

- На оказание помощи пострадавшей выезжала бригада медицины катастроф. В результате женщина была доставлена в больницу с травмой головы. В данный момент она находится в реанимации. Медики делают все необходимое, чтобы улучшить состояние пациентки, - рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили, что очевидцы произошедшего обратились в полицию, и в результате было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.12.15 КоАП РФ.