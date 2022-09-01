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Происшествия1 сентября 2022 11:49

Рабочие разделали тушу барана во дворе школы в Нижнем Новгороде

Школа №156, на которой произошел инцидент, закрыта на ремонт
Анастасия СТЕПАНЕНКО

Трое мужчин разделали тушу барана во дворе нижегородской школы накануне Дня знаний. Об этом сообщается в телеграм-канале «R2N – Нижний Новгород».

Инцидент произошел на детской площадке школы №156 Сормовского района вечером 31 августа. Неизвестные люди сначала резали животное, потом развесили его уже освежеванную тушку на турник. Свидетелями происходящего стали жители соседних домов.

По данным МКУ «ГлавУКС г. Нижнего Новгорода», школа на данный момент закрыта на ремонт. Тушу животного разделывали рабочие, находившиеся на территории учебного заведения после завершения смены.

МКУ «ГлавУКС» будет проведена проверка работы генерального подрядчика. По итогам этой разбирательства подрядчику может грозить штраф за несоблюдение правил безопасности на стройплощадке.