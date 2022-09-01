Проблема долгостроев будет решена в Нижнем Новгороде в 2023 году ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Проблема нижегородских долгостроев решится в 2023 году. Также будут восстановлены права обманутых дольщиков. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы области, вопрос долгостроев и обманутых дольщиков стал для него одним из главных вызовов 5 лет назад. Тогда пострадавших было около 7000.

А уже вчера, 31 августа 2022 года, Глеб Никитин и управляющий директор «Фонда развития территорий» Константин Тимофеев вручили ключи от новых квартир ЖК «Университетский. В проект этого ЖК вложили деньги около 80 человек.

– Вместе с Фондом рассчитываем завершить работу в 2023 году и оставить в прошлом само понятие "обманутый дольщик" в регионе, – отметил губернатор Нижегородской области.