Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем знаний. Соответствующее поздравление размещено на сайте правительства.

Глава региона напомнил, что этот праздник откликается в душе каждого человека, ведь время учебы – это долгий путь, где люди сталкиваются со множеством вызовов и взрослеют.

- В школе мы обретаем первых и самых верных друзей, испытываем сильные и искренние эмоции, меняемся и открываем мир вокруг себя. В студенческие годы закладываются основы профессии, умение думать и анализировать, работать с данными, - отметил Глеб Никитин.

При этом особенно важно, чтобы в это время рядом были любящие родители и понимающие педагоги.

- В этот день мне хочется поблагодарить всех, кто с душой подходит к работе с подрастающим поколением. От чуткости, человечности и профессионализма педагогов напрямую зависит наше будущее, - обратился к учителям губернатор. - В День знаний поздравляю всех, кто работает в системе образования, и желаю профессиональных успехов! А тем, кто учится, желаю хороших оценок и веры в себя.