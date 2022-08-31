Дольщикам нижегородского ЖК «Университетский» вручили ключи от новых квартир ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Права обманутых дольщиков продолжают восстанавливать. 31 августа вручили ключи от новых квартир в ЖК «Университетский». Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В проект ЖК «Университетский» вложили деньги около 80 человек. Но стройка остановилась почти в самом начале.

Тогда ООО «ИК «Квартстрой-НН», являвшегося застройщиком, Арбитражный суд Нижегородской области признал банкротом.

У нового застройщика АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» получился светлый дом с просторным двором и детскими площадками.

Светлый дом с просторным двором ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

– Проблема обманутых дольщиков 5 лет назад стала для меня одним из главных вызовов. Пострадавших было около 7000! И вот мы на финишной прямой. Вместе с Фондом рассчитываем завершить работу в 2023 году и оставить в прошлом само понятие "обманутый дольщик" в регионе, – отметил Глеб Никитин.