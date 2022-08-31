Временная дорога появится на площади Сенной для объезда зоны строительства метро

В настоящее время идет снос домов №7 и №9 по улице Сеченова ФОТО: телеграм-канал «МетроНН»

Новая временная дорога появится на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале «МетроНН».

Объехать стройплощадку новой станции метро можно будет от бывшей автостанции через снесенные гаражи, чтобы подъехать к канатной дороги и выехать на Казанскую набережную.

Когда будет построена эта дорога, пока не уточняется.

На месте будущей станции продолжается расчистка площадки: сегодня там полным ходом идет снос старых деревянных домов №7 и №9 на улице Сеченова.

– По этим домам провели полный комплекс мероприятий, – рассказал заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

По его словам, была выполнена оценка зданий, процедура изъятия, после чего собственникам выплатили денежные средства, и оформления в муниципальную собственность.