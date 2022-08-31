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Происшествия31 августа 2022 8:07

Кибермошенники обманули жительницу Кстова на 3,2 млн рублей

Доверчивая женщина переводила деньги сама
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА

Кибермошенники обманули жительницу города Кстово более чем на 3,2 миллиона рублей. Доверчивая женщина сама переводила деньги телефонным аферистам, будучи введенной в заблуждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Кстовчанка рассказала сотрудника полиции, что на днях ей позвонил мужчина, представился следователем из Москвы и сообщил, что якобы кто-то с доверенностью от ее имени пытался взять кредиты в нескольких банках. Далее женщине позвонил «сотрудник УБЭП», который заявил, что неизвестные пытаются завладеть ее деньгами и предложил собеседнице перевести свои сбережения на «безопасную банковскую ячейку», что она и сделала.

Таким образом женщину «разводили» в течение недели. За семь дней она перевела мошенникам более 1,3 млн рублей, взяв кредиты в банках. Однако на этом история не закончилась.

- Вскоре женщине снова позвонил тот же псевдосотрудник УБЭП и сказал, что мошенники, используя вышеупомянутую доверенность, пытаются взять займ под залог её недвижимости. Кстовчанка, действуя по инструкциям мнимого сотрудника УБЭП, приехала в нотариальную контору, где был заключен договор займа с ипотекой, согласно которого женщина получила займ на сумму 1,5 млн рублей под залог своей квартиры. Затем, продолжая следовать инструкциям мошенников, она направилась в отделение банка, где через банкомат перевела на неустановленный банковский счёт почти все заёмные денежные средства, - рассказали в МВД.

В общей сложности нижегородка перевела мошенникам 3 220 700 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», аферистов ищут.