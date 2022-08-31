Кибермошенники обманули жительницу Кстова на 3,2 млн рублей

Кибермошенники обманули жительницу города Кстово более чем на 3,2 миллиона рублей. Доверчивая женщина сама переводила деньги телефонным аферистам, будучи введенной в заблуждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Кстовчанка рассказала сотрудника полиции, что на днях ей позвонил мужчина, представился следователем из Москвы и сообщил, что якобы кто-то с доверенностью от ее имени пытался взять кредиты в нескольких банках. Далее женщине позвонил «сотрудник УБЭП», который заявил, что неизвестные пытаются завладеть ее деньгами и предложил собеседнице перевести свои сбережения на «безопасную банковскую ячейку», что она и сделала.

Таким образом женщину «разводили» в течение недели. За семь дней она перевела мошенникам более 1,3 млн рублей, взяв кредиты в банках. Однако на этом история не закончилась.

- Вскоре женщине снова позвонил тот же псевдосотрудник УБЭП и сказал, что мошенники, используя вышеупомянутую доверенность, пытаются взять займ под залог её недвижимости. Кстовчанка, действуя по инструкциям мнимого сотрудника УБЭП, приехала в нотариальную контору, где был заключен договор займа с ипотекой, согласно которого женщина получила займ на сумму 1,5 млн рублей под залог своей квартиры. Затем, продолжая следовать инструкциям мошенников, она направилась в отделение банка, где через банкомат перевела на неустановленный банковский счёт почти все заёмные денежные средства, - рассказали в МВД.

В общей сложности нижегородка перевела мошенникам 3 220 700 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», аферистов ищут.