Иномарка сбила ребенка на самокате в Арзамасе 30 августа Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Водитель автомобиля Volkswagen наехал на несовершеннолетнего в городе Арзамас Нижегородской области днем 30 августа 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП произошло на улице Калинина, 20. Volkswagen наехал на 9-летнего мальчика, который на самокате пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Стаж водителя транспортного средства составляет 33 года. Ребенок, на момент аварии, не сопровождался родителями.

В результате ДТП пострадал мальчик . Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом грудной клетки и живота.

По данным ведомства, 20 ДТП, в которых 1 человек погиб, а 23 - получили травмы, били зафиксированы в Нижегородской области 30 августа 2022 года. В Нижнем Новгороде в этот день зарегистрировали 5 ДТП, в которых 5 человек получили травмы.