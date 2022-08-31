Младенец пострадал при столкновении иномарки и «Лады» в Дзержинске 30 августа

Три человека пострадали при столкновении «Лады» и «Тойоты» в Дзержинске 30 августа. Авария произошла около 17 часов на проспекте Ленина, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

- 27-летний водитель «Тойоты» при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ. Стаж водителя иномарки – 8 лет, - рассказали в ведомстве.

В результате пострадали три человека, находившиеся в отечественной легковушке. 26-летняя девушка, сидевшая за рулем, отделалась ушибами, ее 19-летняя пассажирка сломала нос. С девушками также находился малыш 2022 года рождения – он получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Он был доставлен мамой в больницу, а после осмотра врачами отпущен домой.

По информации ГИБДД, за минувшие сутки в Нижегородской области произошло 20 ДТП, в которых 1 человек погиб, 23 участника дорожного движения получили травмы.