Почти 1,5 млн тонн зерна собрали в Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область превысила плановые показатели по уборке зерновых в 2022 году, собрав почти 1,5 млн тонн культур. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна.

– Учитывая благоприятные погодные условия, планировалось собрать 1,4 миллиона тонн, а сегодня этот показатель почти достиг 1,5 миллиона тонн. При этом убрано 83 процента засеянной площади – 532 тысячи гектаров. Этого объема уже достаточно для того, чтобы закрыть потребности нашего региона в этой продукции, а часть направить в другие субъекты, – сказал заместитель губернатора.

Андрей Саносян подчеркнул, что аграрии вышли на работу полностью подготовленными. Запасных частей для техники было достаточно, а также сельхозпредприятиями Нижегородской области было закуплено более 600 единиц новой техники.

Заместитель губернатора Нижегородской области отметил, что аграриям продолжают оказывать поддержку, для этого направлено свыше 5,4 миллиарда рублей.

Уборка картофеля, овощей, рапса и льна-долгунца продолжается в Нижегородской области. Также проходит заготовка кормов для животных.