Прощание с Владиславом Бородачевым состоится в Нижнем Новгороде 31 августа

Прощание с бывшим министром имущественных отношений правительства Нижегородской области Владиславом Бородачевым состоится 31 августа 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

Церемония прощания с Владиславом Бородачевым состоится с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале на Бугровском кладбище (улица Пушкина, 34). После панихиды его похоронят на кладбище «Марьина Роща».

Почетный гражданин Нижнего Новгорода, советник при ректорате ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», профессор Владислав Бородачев ушел из жизни 29 августа 2022 года в возрасте 75 лет.

– Владислав Владимирович в начале 2000-х работал заместителем губернатора, министром имущественных отношений правительства Нижегородской области. Он - автор более 500 научных статей, монографий, методических изданий, – рассказал в своем телеграм-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

«КП – Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким Владислава Бородачева.