95 млн рублей направят на ремонт станции снеготаяния в Нижнем Новгороде Фото: Михаил ФРОЛОВ

95 млн рублей – такой объем инвестиций предполагается на реконструкцию комплекса станции снеготаяния в Советском районе. Предложение о включении комплекса в концессию поддержала городская Дума на заседании 30 августа 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

В концессию добавили 13 объектов, расположенных на территории снегоплавильной станции на улице Надежды Сусловой. Такое предложение внес комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города.

На заседании отметили, что инициатива о реконструкции и эксплуатации действующей станции снеготаяния в Советском районе поступила в администрацию города в июне. Реконструкция поможет увеличить производственную мощность оборудования станции с 1,5 тысяч куб. м до 6 тысяч куб. м.