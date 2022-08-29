Нижегородец получил 1,6 года условно за кражу гаек из кремля

Нижегородца, укравшего гайки из кремля, приговорили к лишению свободы на 1,6 года условно с ограничением свободы на 1 год. Дело проходило по статье: «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение». Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Эта история произошла в мае 2022 года. Двое мужчин сговорились и вместе незаконно проникли в помещение на территории Нижегородского кремля. Там они убедились, что за ними никто не наблюдает, и стащили 66 коробок с латунными гайками. Ущерб, причинённый подрядной организации, был оценен на сумму свыше 100 тысяч рублей.

- Впоследствии гражданин Л. и неустановленное следствием лицо распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению, - сообщили в ведомстве.

Свою вину подсудимый полностью признал, также раскаявшись в содеянном на судебном заседании.

Также в пользу подрядчика взыскали ту сумму, на которую был нанесён ущерб.

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