Дмитрий Щеголев назначен ректором ННГАСУ

Дмитрий Щеголев назначен ректором Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. Приказ о его назначении с 26 августа подписан министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фальковым. Об этом сообщается на сайте вуза.

Кандидатура Щеголева набрала более 89% голосов на тайном голосовании в ходе конференции работников и обучающихся ННГАСУ, которая прошла 29 июня. За Дмитрия Щёголева проголосовали 103 человека.

Дмитрий Щеголев родился в 1977 году в городе Горьком. Большая часть его жизни и вся трудовая деятельность связана с родным университетом. В 1999 году окончил Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет по специальности Промышленное и гражданское строительство, еще через год закончил магистратуру по направлению Строительство. Является кандидатом технических наук, имеет ученое звание доцента.