Улицу Ошарскую в Нижнем Новгороде перекроют 30 августа

Улицу Ошарскую в центре Нижнего Новгорода временно перекроют 30 августа. Движение будет приостановлено с 8 до 11 часов. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства мэрии.

Также будет введено двустороннее движение от улицы Октябрьской до Чернопрудского переулка. Об этом водителям напомнят установленные временные знаки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 30 августа будет перекрываться ряд улиц в центре города – это связано с проведением киносъемок московской телекомпании «Стар Медиа». Улицы будут перекрывать в некоторые дни вплоть до 22 сентября.