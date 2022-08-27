Ю Сато не примет участие в матче «Торпедо» против «Металлурга» 3 сентября

Ю Сато прибыл в расположение команды. Фото: Мария СОРОКИНА

Новобранец «Торпедо» нападающий Ю Сато не примет участие в матче против «Металлурга». Об этом стало известно в ходе предсезонной пресс-конференции 27 августа. Как сообщил главный тренер нижегородской команды Игорь Ларионов, Сато пока не до конца восстановился от полученной травмы.

- У нас выбыл Ю Сато, он получил травму в верхней части тела. Скорее всего, в товарищеском матче 29 числа примет участие Георгий Мишарин, он поправился. Остальные ребята все в порядке. Решение о том, кто будет играть, мы примем за день до матча для того, чтобы понимать, что все, кто находится в строю, в полном порядке, - сказал тренер.

К слову, японский хоккеист уже прибыл в расположение команды, но по объективным причинам пока не принимает активного участия в тренировках.