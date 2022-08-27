56 человек эвакуировали при пожаре в пятиэтажке в Первомайске 27 августа

Минувшая ночь выдалась тревожной для жителей улицы Юбилейной в Первомайске: там около трех часов ночи случился пожар в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- На момент прибытия к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение внутри квартиры на пятом этаже. В тушении пожара было задействовано 18 человек и 8 единиц техники, - рассказали в ведомстве.

Из горящей пятиэтажки эвакуировали 56 человек, включая 8 детей. К счастью, никто не пострадал.

В результате происшествия огнем были повреждены две комнаты и коридор на площади 18 квадратных метров. По предварительной информации, огонь мог вспыхнуть из-за нарушения правил эксплуатации электроприборов.