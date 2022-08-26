Филиал "Шаурмы на Средном" открылся на площади Минина в Нижнем Новгороде

Филиал "Шаурмы на Средном" откроется на площади Минина в Нижнем Новгороде. Фото: Открытый Нижний

Филиал известной нижегородской шаурмы "Шаурма на Средном" начал работу на площади Минина и Пожарского, 6. Но покупателей в нём пока не обслуживают. Об этом пишет "Открытый Нижний" со ссылкой на читателей портала, которые поделились фотографиями с места, где в скором времени начнутся продажи любимой многими шаурмы.

Новая точка в том числе отображается на сайте "Той самой шаурмы". Работать она будет круглосуточно.

Известно, что филиал фастфуда переехал на площадь Минина и Пожарского с площади Сенной, поскольку там его пришлось снести ради строительства новых станций метро.