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Общество26 августа 2022 14:25

Филиал "Шаурмы на Средном" открылся на площади Минина в Нижнем Новгороде

Он переехал с площади Сенной
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Филиал "Шаурмы на Средном" откроется на площади Минина в Нижнем Новгороде. Фото: Открытый Нижний

Филиал "Шаурмы на Средном" откроется на площади Минина в Нижнем Новгороде. Фото: Открытый Нижний

Филиал известной нижегородской шаурмы "Шаурма на Средном" начал работу на площади Минина и Пожарского, 6. Но покупателей в нём пока не обслуживают. Об этом пишет "Открытый Нижний" со ссылкой на читателей портала, которые поделились фотографиями с места, где в скором времени начнутся продажи любимой многими шаурмы.

Новая точка в том числе отображается на сайте "Той самой шаурмы". Работать она будет круглосуточно.

Известно, что филиал фастфуда переехал на площадь Минина и Пожарского с площади Сенной, поскольку там его пришлось снести ради строительства новых станций метро.