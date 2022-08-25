В Нижегородской области разработали методику профилактики терроризма среди молодёжи

Сегодня в Нижнем Новгороде завершилась первая научно-практическая конференция, посвящённая международным молодёжным субкультурам, представляющим террористическую угрозу. На ней обсуждались методы профилактики и предотвращения вовлечения молодёжи в деструктивные движения, о чём сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Замгубернатора региона Андрей Гнеушев пояснил, что стратегия совместной работы нижегородских правительства, полиции, религиозных и общественных организаций направлена, в частности, на раннее выявление признаков, которые могут привести к проявлениям терроризма.

В ходе конференции эксперт привёл в качестве примера эффективных практик разработанные в Нижегородской области систему профилактики и методическое пособие для сотрудников образовательных учреждений. Нижегородский опыт был признан успешным, а наработки региона рекомендовались для распространения по всей стране.