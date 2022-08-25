Дзержинцы выступают против скульптуры мальчика в сквере Дзержинского Фото: СОЦСЕТИ

Жители города Дзержинска Нижегородской области выступают против установки скульптуры мальчика в сквере Дзержинского. Об этом они заявили в социальных сетях, приведя обоснования своей позиции.

Согласно их доводам, скульптура мальчика совершенно не вписывается в планировку и стиль сквера. Дзержинцы подчёркивают, что пространство было спроектировано главным архитектором города Кусакиным А.Ф..

– Декоративный элемент в виде скульптуры мальчика Кусакиным не предусматривался и исказит исторический архитектурный ансамбль в охранной зоне города, – отметили жители города химиков.

Они также подчеркнули, что идея всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в рамках которого идёт благоустройство сквера Дзержинского в данный момент, заключается в том, чтобы сохранить историко-градостроительную и природную среды.

– Искажение историко-градостроительной среды не отвечает критериям данного конкурса, – резюмировали дзержинцы.

А в заключение добавили, что скульптуру мальчика должны исключить из проекта благоустройства сквера Дзержинского. Она не может быть установлена перед объектом культурного наследия федерального значения (памятником Ф.Э. Дзержинскому).

Жители города направили соответствующее обращение в адрес нижегородского областного правительства.