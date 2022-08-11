Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Нижним Новгородом с 11 августа

Автобусное сообщение между Узбекистаном и Россией восстановлено. С 11 августа открылся международный рейс «Ташкент — Нижний Новгород». Об этом сообщается на сайте tashtrans.uz.

Транспорт будет выезжать из Ташкента с автовокзала у станции метро Алмазар в 06:00 по местному времени. Автобусы будут ходить один раз в неделю по четвергам. Пассажирам придётся преодолеть путь в 3 тысячи километров. Стоимость билета оценивается в 953 000 сум или 5 298 российских рублей.

Напомним, ранее делегация Нижегородской области во главе с губернатором Глебом Никитиным принимала участие в международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия». Мероприятие проходило в Ташкенте (Узбекистан).

- Мы видим, что такие мероприятия, как «Иннопром», помогают в установлении партнерских связей, реализации совместных проектов, - объяснил глава региона.

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