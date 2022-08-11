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Общество11 августа 2022 9:03

«Призрак невесты» мешает автомобилистам на дороге в Нижегородской области

Неизвестная женщина преграждает водителям проезд
Евгения ЖЕНЕЦКАЯ
Фото: Auto_NiNo

Фото: Auto_NiNo

В странную ситуацию попал автомобилист в Нижегородской области – здесь на одной из трасс на проезжую часть вышла женщина в халате и преградила собой путь. В социальных сетях её уже окрестили «призраком невесты».

Водитель пытался её объехать и так и этак, но та упорно не хотела отходить и буквально заставляла автомобиль сдавать назад. По поведению незнакомки и её шаткой походке из стороны в сторону можно сделать вывод, что она либо пьяна, либо нездорова.

Интернет-пользователи же над этой ситуацией решили посмеяться и накидали предположений о том, что действительно происходило.

- Смотрит на дорогу, любимого ждет, волнуется. Это так трогательно, - написала местная жительница Ирина Галанюк.

- Зомби-апокалипсис, - пошутила нижегородка Анна Маляева.

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