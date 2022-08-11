Управляющий партнер Федеральной юридической компании ФЦБ Светлана Яурова, рассказала как законно не платить по кредитам в 2022 году.

Подскажите, возможно ли вообще законно не платить по кредитам?

Да, действительно, есть такая возможность, которой может воспользоваться каждый гражданин нашей страны. Но стоит отметить, что человек не просто перестаёт выполнять свои долговые обязательства. Долги по кредитам можно списать законным путем, пройдя процедуру банкротства. Регламентируется она ФЗ №127 “О несостоятельности (банкротстве)”.

При прохождение процедуры списываются только долги по кредитам?

При прохождении процедуры банкротства списываются: долги по кредитам, ЖКХ, долговые обязательства через МФО.При этом не подлежат списанию долги, которые напрямую связаны с должником: алименты, возмещение ущерба, субсидиарная ответственность и прочее.

Что будет, если человек перестанет платить кредит, но не начнет проходить процедуру банкротства?

Как только гражданин перестает исполнять свои долговые обязательства, велика вероятность того, что его персональные данные могут быть переданы в коллекторские организации. Эти люди по роду своей деятельности ведут себя предельно навязчиво, названивая не только самому должнику, но и его близким, коллегам, знакомым. В соответствии с действующим законодательством, деятельность коллекторов строго ограничивается, и они не вправе заниматься бесконечным обзвоном, поджидать должника у дома и писать ему в соцсетях и мессенджерах. Если же вы столкнулись с незаконным поведением специалистов по взысканию, вы вполне можете себя защитить от их действий. Наша компания предоставляет ряд услуг, которые помогают законным путем защитить себя, своих близких и свой доход.

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Федеральная юридическая компания ФЦБ предоставляет такие услуги, как: внесудебное банкротство через МФЦ и банкротство через арбитражный суд. Также снижение задолженности, сохранение прожиточного минимума, защита от давления кредиторов, перерасчет пенсии, защита должника в случае кредитного мошенничества и другие юридические услуги. Специально для граждан, которые решили к нам обратиться, мы создали лояльную систему оплаты – 0% рассрочку на срок от 6 до 24 месяцев. Клиент может самостоятельно определять суммы и сроки платежей, исходя из своих возможностей. Дополнительные расходы, возникшие сверх определенной в договоре стоимости, погашаются нашей компанией.

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