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Общество11 августа 2022 6:35

Нижегородку оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий под постом о погибшем на Украине

Соответствующее решение принял Сормовский суд
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Сормовский районный суд оштрафовал нижегородку на 30 тысяч рублей за комментарий о погибшем на Украине. Об этом сообщается на сайте суда.

- На открытой странице сообщества в социальной сети была обнаружена публикация, содержащая информацию о гибели военнослужащего из Нижегородской области на Украине, - говорится в сообщении. – Под публикацией был комментарий нижегородки, направленный на дискредитацию использования вооруженных сил России.

Решением Сормовского суда девушка была признана виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу еще не вступило.