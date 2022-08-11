Нижегородку оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий под постом о погибшем на Украине

Сормовский районный суд оштрафовал нижегородку на 30 тысяч рублей за комментарий о погибшем на Украине. Об этом сообщается на сайте суда.

- На открытой странице сообщества в социальной сети была обнаружена публикация, содержащая информацию о гибели военнослужащего из Нижегородской области на Украине, - говорится в сообщении. – Под публикацией был комментарий нижегородки, направленный на дискредитацию использования вооруженных сил России.

Решением Сормовского суда девушка была признана виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу еще не вступило.