Глеб Никитин остался недоволен новым домом для семьи из Тоншаевского района

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин остался недоволен качеством домов, построенных для расселения ветхого фонда. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

- В Тоншаеве ко мне обратилась местная жительница Наталья - из старого барака её семья должна была в ближайшие дни переехать в новый дом, - рассказал губернатор. – Он был построен по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Но в новых условиях, по её словам, жить невозможно. Снаружи - красиво, внутри – «карточный домик».

Чтобы удостовериться в этом, губернатор съездил и проверил этот дом сам. И оказалось, что качество дома действительно оставляет желать лучшего.

- Я исключительно недоволен качеством принятых объектов. Указал на это подрядчику и руководству района, - рассказал губернатор. - Такие объекты принимать нельзя, они должны быть доработаны, недостатки необходимо устранить. Дал поручение строительному блоку провести ревизию таких домов во всех районах.