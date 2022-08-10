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Общество10 августа 2022 16:32

Глеб Никитин остался недоволен новым домом для семьи из Тоншаевского района

Теперь во всех районах области пройдет ревизия таких домов
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин остался недоволен качеством домов, построенных для расселения ветхого фонда. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

- В Тоншаеве ко мне обратилась местная жительница Наталья - из старого барака её семья должна была в ближайшие дни переехать в новый дом, - рассказал губернатор. – Он был построен по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Но в новых условиях, по её словам, жить невозможно. Снаружи - красиво, внутри – «карточный домик».

Чтобы удостовериться в этом, губернатор съездил и проверил этот дом сам. И оказалось, что качество дома действительно оставляет желать лучшего.

- Я исключительно недоволен качеством принятых объектов. Указал на это подрядчику и руководству района, - рассказал губернатор. - Такие объекты принимать нельзя, они должны быть доработаны, недостатки необходимо устранить. Дал поручение строительному блоку провести ревизию таких домов во всех районах.