Свыше 1,3 миллиона тонн зерна планируют собрать нижегородские аграрии

Нижегородские аграрии планируют собрать в этом году свыше 1,3 миллиона тонн зерна. На сегодняшний день им уже удалось намолотить 360 тысяч тонн зерна нового урожая. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Зерно для нашего региона - стратегически важный продукт, от которого зависит продовольственная безопасность и обеспеченность хлебом. Уборка зерновых в регионе началась, урожайность выше прошлогодней.

По словам губернатора, 1,3 миллиона тонн зерна будет достаточно и для обеспечения продовольствием населения, и для нужд животноводства.

Кроме того, аграриям предстоит убрать зерновые и зернобобовые с площади 640 тысяч га. Это на 8% больше в сравнении с показателями прошлого года.

По словам заместителя губернатора Андрея Саносяна, уборочная кампания идет в штатном режиме.

- Когда санкции только начали вводить, мы быстро взяли на контроль ситуацию с комплектующими для сельхозтехники иностранного производства, - отметил Андрей Саносян. - Сейчас у нас ее насчитывается около 30%. Был сформирован необходимый резерв запчастей, и сейчас вся техника работает в полном объеме.