Новый бульвар появился на улице Веденяпина в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Новый бульвар, протяжённость которого составила более километра, появился на улице Веденяпина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Его благоустроили по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", о чём сообщили в пресс-службе мэрии города.

Открывшееся пространство посетил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вместе с местными жителями. На бульваре заменили дорожное покрытие, выложили новую брусчатку, обустроили велодорожку, поставили лавочки, установили новое освещение и организовали выставку детских работ, посвящённых истории района, отмечающего в этом году 90-летие.

– Это одна из центральных улиц Автозаводского района, я и сам здесь в детстве гулял. Бульвар был в ненадлежащем состоянии: разбитое асфальтовое покрытие, даже ходить было опасно, очень много было жалоб, – признался Юрий Шалабаев. – На улице Веденяпина проживают восемь тысяч человек, за обновление этого пространства проголосовала почти половина жителей.