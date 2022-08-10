10_Тренер из Дзержинска Роман Савин получил звание «Почетный спортивный судья России»

Приказом Министерства спорта Российской Федерации восьми тренерам из семи регионов страны присвоено почетное спортивное звание «Почетный спортивный судья России». Одним из них стал тренер дзержинской спортивной школы «Магнитная стрелка» по спортивной радиопеленгации Роман Савин. На сегодняшний день он является единственным обладателем этой награды в Дзержинске.

«Ни одно звание, ни одна награда не дается просто так. Это результат упорного труда на протяжении многих лет, и Роман Викторович Савин – яркий тому пример. Уже почти сорок лет он совмещает тренерскую и судейскую деятельность, каждая из которых по-своему непроста, особенно судейство. Порой это занятие бывает очень неблагодарным: именно судья, по мнению болельщиков или спортсменов, оказывается виноватым в том, что результат соревнований не оправдал их ожиданий. И в такие моменты важны твердость, уверенность в своей профессиональной компетентности и в том, что все сделано по правилам. Поздравляю Романа Викторовича с присвоением почетного звания и желаю новых тренерских побед и судейских вершин!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Роман Викторович работает тренером в «Магнитной стрелке» с 1999 года, а судейскую деятельность начал намного раньше, в 1984 году. Все это время он занимается радиоспортом, который считается синтезом спортивных дисциплин, связанных с передачей сообщений по радио (радиосвязь) и извлечением информации о местоположении (радиопеленгация). С 1991 года Роман Савин является старшим тренером Нижегородской области по спортивной радиопеленгации; тогда же Государственным комитетом РСФСР по физической культуре и спорту ему было присвоено звание судьи республиканской категории.

«Звание «Почетного спортивного судьи России» ввели не так давно, и это далеко не первая моя награда. Тем не менее не скрою, признание на столь высоком уровне приятно. Почти за 40 лет судейской карьеры бывало всякое, особенно поначалу, когда только начинал работать на соревнованиях. Но сейчас уже просто не представляю себя на другом месте. Судейство и тренерская деятельность, конечно, возможны друг без друга, но вместе они намного эффективнее. Хочу поблагодарить всех своих коллег, воспитанников и их родителей за поддержку. И до встречи на соревнованиях в новом спортивном сезоне!» – поделился Почетный спортивный судья России Роман Савин.

Справка:

Почетное спортивное звание «Почетный спортивный судья России» присваивается спортивным судьям, имеющим судейскую категорию «спортивный судья всероссийской категории» за активную спортивную судейскую работу на соревнованиях различного ранга, включая муниципальные соревнования, в течение не менее 20 лет. Также Министерством спорта Российской Федерации учитывается участие судей в разработке правил, в работе комитетов и пр