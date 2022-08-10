От холодного водоснабжения 11 августа отключат Ольгино и Новинки

Нижегородский водоканал 11 августа проведет работы на трубопроводе диаметром 500 мм по адресу: деревня Ольгино, в районе дома 63. Это необходимо для увеличения надежности функционирования системы водоснабжения. Возможно, во время ремонтных работ потребуется отключение холодного водоснабжения в жилых домах и нежилых зданиях в Ольгино, Новинках, Кусаковке, Ближнем Борисове, Дружном.

Водоснабжение может быть приостановлено с 10 до 17 часов. Нижегородский водоканал рекомендует жителям с вечера среды, 10 августа, сделать достаточные запасы холодной воды на период отключения. Также будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые будут передвигаться по адресам отключения в соответствии с заявками, полученными от жителей. Заявку можно оставить по телефону 246-99-99.

С полным списком отключений можно ознакомиться на сайте Нижегородского водоканала.