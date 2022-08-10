Олег Лавричев: «Российская авиация живет благодаря профессионалам, влюбленным в небо»

Александр Воложанин

Уважаемые ветераны-авиаторы, военнослужащие

и гражданский персонал Военно-воздушных сил России!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В начале 20 века в России появляются первые военные самолеты, следом начинается подготовка профессиональных военных-летчиков. 12 августа 1912 года подписан приказ, согласно которому все вопросы организации военного воздухоплавания и авиации были сосредоточены в Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. На протяжении всего этого времени военная авиация надежно охраняет воздушные границы нашей Родины.

Достижения отечественного военно-воздушного флота – это результат бесценного вклада и титанического труда ученых, авиаконструкторов, инженеров в создание новейших образцов летной техники, ответственная работа экипажей и сотрудников наземных служб, опыт ветеранов отрасли. Нижегородские предприятия НАЗ «Сокол», НПАО «Гидромаш», АО ПКО «Теплообменник» навеки вписаны в славную историю авиастроения нашей страны.

Сегодня военно-воздушные силы обладают большой огневой мощью и значительной дальностью действий. В этой отрасли трудятся настоящие мастера своего дела, служба которых нелегка и ответственна! Российская авиация живет благодаря вам – профессионалам, влюбленным в небо!

От всей души желаю вам покорения новых высот летного мастерства, успехов в благородном деле служения Родине! Сил, упорства и достижения поставленных целей!

Фото: Александр Воложанин