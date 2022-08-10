Центр «Мой бизнес» Дзержинска поможет предпринимателям узаконить рекламные конструкции

В Дзержинске продолжается демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций. Только с начала 2022 года демонтировано 130 таких конструкций.

«Все информационные наружные материалы должны быть согласованы с администрацией города и соответствовать единому дизайн-коду. Это касается как рекламных щитов, так и других материалов – вывесок, баннеров, любой наружной рекламы, – сказала заместитель начальника управления муниципального контроля администрации Дзержинска Жанна Зуева. – Если конструкция не соответствует дизайн-коду или ее размещение не согласовано, то предприниматель сначала получает уведомление о необходимости привести конструкцию в соответствие с правилами размещения. Если собственник не предпринимает никаких действий, то демонтаж конструкции будет организован силами нашего управления».

В ряде случаев демонтажа конструкции можно избежать. Центром «Мой бизнес» Дзержинска совместно с главным архитектором, департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия и предпринимателями была разработана подробная инструкция по согласованию размещения и содержания информационных конструкций на территории городского округа. Можно как узаконить размещение рекламной конструкции любого вида, если она была размещена без получения разрешения, так и привести ее в соответствие с единым дизайн-кодом города.

Предприниматели могут записаться на прием в центр «Мой бизнес» и узнать, есть ли возможность узаконить уже установленную рекламную конструкцию или конструкцию, которую только планируется установить. Центр «Мой бизнес» работает по адресу: ул. Урицкого, д. 10, каб. 17 (2 этаж), контактные телефоны: 8-8313-25-80-85, 8-920-027-43-00.

Напомним, постановление, согласно которому все информационные щиты, рекламные конструкции и другие наружные вывески должны соответствовать единому дизайн-коду, было принято еще в 2019 году. Ежегодно в течение последних трех лет проводится замена нескольких сотен вывесок, щитов, баннеров, растяжек и т.п. В первую очередь в единый вид приводят рекламные и информационные конструкции, располагающиеся на домах, являющихся объектами культурного наследия, на общественных пространствах, в местах массового отдыха и на главных улицах города.