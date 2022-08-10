Опубликована программа фестиваля «Столица закатов» в Нижнем Новгороде с 12 по 14 августа

Мультижанровый музыкальный фестиваль «Столица закатов 2022» продолжается в Нижнем Новгороде: в грядущие выходные на нескольких городских площадках вновь пройдут концерты. Об этом сообщает АНО «Центр 800».

Традиционно послушать можно будет как классическую музыку, так и современную музыку, а ещё и диджей-сеты. Особая праздничная программа пройдет в сквере Свердлова, где запланирован маркет локальных брендов, парфюмерии, украшений и винтажа, теннис, зона красоты, еда.

Выступления в рамках «Столица закатов. Соло на закате» пройдут бесплатно на набережной Федоровского, Нижневолжской набережной, на Стрелке и на площади Сенной. Правда, нижегородцев предупреждают, если погода будет плохой, то уличные музыканты выступать не будут.

В рамках программы «Столица закатов. Искра» в субботу 13 августа состоятся заключительные мероприятия в сквере Свердлова. Обширная программа намечена на период с 13:00 до 21:00. Нижегородцы смогут бесплатно послушать диджеев, группу «Лауд» и музыку в жанре танцевального хауса.

Тем временем 13 августа в Александровском саду в 20:00 в рамках «Столица закатов. Ракушка» состоится выступление независимой российской группы «Обе Две». Билеты стоят 300 рублей, купить их можно здесь.

КОНКРЕТНО

Программа «Столица закатов. Соло на закате» на 12 августа:

19.00–20.00 — выступление саксофониста Михаила Утина на Нижневолжской набережной (налево от причала №5).

19.00–20.00 — выступление лидера группы heartROCKcafe Вани Бородина на Стрелке.

Программа «Столица закатов. Соло на закате» на 13 августа:

19.00–20.00 —выступление вокалиста Антона Киреева на набережной Федоровского.

19.00–20.00 —выступление саксофониста Дмитрия Лексакова на Нижневолжской набережной (налево от причала №5).

19.00–20.00 — на Стрелке прозвучат музыкальные композиции на акустической скрипке в исполнении Владимира Дорохина.

Программа «Столица закатов. Соло на закате» на 14 августа:

18.00–22.00 — танцевальный open air в амфитеатре Нижневолжской набережной (напротив Зеленского съезда). Мастер-классы покажут артисты от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio.

19.00–20.00 — выступление DJ RAWMAN на площади Сенной.

19.00–20.00 — выступление дуэта Morris на набережной Федоровского.

Программа «Столица закатов. Искра» на 13 августа:

13.00 – 19.00 — теннис во дворе

13.00 – 20.00 — BRAVOMARKET

13.00 – 20.00 — зона красоты (укладки от Pop's, макияж от Олеси Панковой и Тату с Артёмом Кусто, Timosha_tt и Eurolaska)

DJ-сеты с 13.00 до 20.00:

13.00 – 14.00 — Nastya Profilaktika;

14.00 – 16.00 — Cipcura;

16.00 – 18.00 — Kupper;

18.00 – 20.00 — Volodya Borisov («Радиотека», Пенза).

13.00-21.00 – бар и гриль во дворе;

20.00-21.00 – выступление группы «Лауд».

Программа «Столица закатов. Ракушка» на 13 августа:

19.00 — Accuse;

20.00 — «Обе Две»;

21.00 — Accuse.

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