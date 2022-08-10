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Общество10 августа 2022 9:50

Заявки на участие в конкурсе "Мисс Нижний Новгород – 2022" принимаются до 20 августа

Старт приёма заявок состоялся 21 июля
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Заявки на участие в конкурсе "Мисс Нижний Новгород – 2022" принимаются до 20 августа включительно. Регистрация проходит в режиме онлайн, начиная с 21 июля, на сайте "Нижний 800", о чём мы рассказывали ранее.

В этом году темой конкурса стали народные художественные промыслы в сочетании с цифровыми технологиями.

Желающим поучаствовать требуется заполнить анкету на сайте и приложить к ней фото в полный рост и портретное фото.

Требования к потенциальным участницам:

- возраст от 15 до 25 лет (включительно);

- рост от 168 см;

- проживающие в Нижнем Новгороде или Нижегородской области;

- не замужем.

– На кастинг будут допущены только те девушки, которые предварительно зарегистрируются на сайте и будут соответствовать всем требованиям, – подчеркнула директор проекта "Мисс Нижний Новгород", руководитель службы социальных проектов АНО "Центр 800" Екатерина Чудакова. – А 21 августа на Нижегородской ярмарке мы будем ждать их уже на кастинг, где выберут финалисток проекта.

Кастинг пройдёт 21 августа в 13:00 в павильоне №2 на Нижегородской ярмарке. Порядок проведения этого этапа конкурса объявят позже. Всю информацию можно будет найти тут.