Экс-начальник Нижегородского ЛУ МВД и его подчинённые выплатят штрафы за поборы с коллег

Бывший начальник Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте и четверо его подчинённых выплатят штрафы за превышение должностных полномочий. Суд признал их вину по уголовному делу. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

По данным следствия, экс-полицейские незаконно "прибирали к рукам" премии своих подчинённых, которые тратили отчасти и на служебные нужды. Преступления совершались в 2020 году.

По факту выявленных правонарушений было проведено полное и всестороннее расследование, собраны все доказательства, проведены требуемые экспертизы. Дело было передано в суд.

Канавинский районный суд города Нижнего Новгорода признал подсудимых виновными и назначил им наказания в виде штрафов от 70 до 100 тысяч рублей.