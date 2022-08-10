В Дзержинске завершились съемки детского фильма «Озеро времени»

На этой неделе в Дзержинске подошли к концу съемки новой детской приключенческой комедии «Озеро времени» режиссера Анастасии Кумани, кинокомпании АДЕОН под руководством Алексея Чернецкого и продюсерского центра «Famous STAR production».

Съемки проходили с 30 июня по 8 августа на территории Святого озера, загородного комплекса «Ранчо 636», а также в Володарском районе.

В числе актеров фильма – заслуженный артист России Владимир Долинский, актер кино и театра Виктор Балабанов, актер Константин Шелягин, известный по многим фильмам и особенно по одному из молодежных сериалов, и актриса Татьяна Шулаева («Папы»).

В числе актеров фильма – заслуженный артист России Владимир Долинский, актер кино и театра Виктор Балабанов, актер Константин Шелягин и актриса Татьяна Шулаева

«В процессе поиска локаций для съемки фильма мы объездили много городов в нескольких регионах России. И нашли то, что нужно, у вас, в Дзержинске. Здесь очень живописные пейзажи, замечательное озеро Святое, много соснового леса. Очень рада за наших детей: они не только постигают актерскую профессию и учатся у старших коллег, но и проводят много времени на свежем воздухе в таких красивых местах. Благодарю за теплый прием и за помощь в организации съемок!» – сказала продюсер фильма Елена Чернецкая.

Сюжет фильма, по словам директора картины Олеси Чернецкой, очень напоминает известную многим «Сказку о потерянном времени». Как и произведение Евгения Шварца, эта история прежде всего о том, как важно не терять время даром и как важны дружба и взаимопомощь.

Четверо десятилетних солистов детского танцевального клуба (им в фильме и стал «Ранчо 636») Силачка, Милашка, Хитрец и Умник сбегают из тренировочного лагеря и оказываются в лесу. Там ребята знакомятся с необычной девочкой Любавой, которая уговаривает их искупаться в озере, якобы забирающем у людей лишнее время. Ради смеха ребята соглашаются и в итоге выходят на берег стариками. Чтобы вернуть себе молодость, силу и красоту, детям-пенсионерам предстоит объединиться и разгадать тайну волшебного озера.

Съемки последующих серий детского приключенческого фильма «Озеро времени» пройдут уже в следующем году

По словам режиссера-постановщика фильма Анастасии Кумани и операторов Павла Лузан и Олега Лихограй, планируется выпустить четыре серии комедии. Съемки последующих серий детского приключенческого фильма «Озеро времени» пройдут уже в следующем году.