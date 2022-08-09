Пять тысяч рабочих мест появится на строительстве метро в Нижнем Новгороде

Пять тысяч новых рабочих мест появится на строительстве метро в Нижнем Новгороде. Об этом заявила генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Уже известно, что проект и строительство новых станций обойдутся в 19,4 миллиарда рублей. Проведением этих работ займется ГК «Моспроект-3». Для строительства трехкилометрового участка Автозаводской линии с двумя станциями «Площадь Свободы» и «Сенная» будут задействованы три тоннелепроходческих комплекса.

- Тоннелепроходческие комплексы обеспечены всеми необходимыми элементами. Работы там идут с опережением графика, уточнила генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова. – Сейчас мы готовимся начать первую тоннелепроходку.